Зачем Нетаньяху позвонил Путину

Израиль понимает, что кризис на Ближнем Востоке без России не решить. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Телефонный разговор

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсуждались контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

«Без России кризис не решить»

По словам Сергея Простакова, Нетаньяху решает сейчас как внутренние, так и внешние проблемы Израиля, поэтому его активность легко объяснима. Предстоящие уже совсем скоро парламентские выборы в стране очень важны для израильского премьер-министра, а развитие внешнеполитических отношений также требует от него постоянного внимания.

«Нетаньяху недавно добился очередного крупного внешнеполитического успеха, когда президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля. Этот район во многом ключевой для безопасности страны, и произраильская позиция американцев вопреки мнению ООН — это серьезнейшее достижение Нетаньяху», — пояснил Сергей Простаков.

Однако, отметил эксперт, это решение не могло не обострить ситуацию в Сирии, принадлежность к которой Голан признается ООН. Нетаньяху могут беспокоить, как и прежде, наличие на сирийской территории отрядов иранских сил и проиранского движения «Хезболла», ведущих с Израилем непримиримую борьбу.

«Россия уже стала признанным всеми участником событий на Ближнем Востоке, обладающим силой и авторитетом. Наличие российского военного контингента на базах в Сирии делает ситуацию еще более запутанной и опасной, требующей постоянной координации. Поэтому ни одну кризисную ситуацию без участия Москвы в регионе разрешить невозможно, что понимает и Нетаньяху. Его не может не интересовать будущее приграничной с Израилем Сирии, с которой существует давний конфликт, поэтому в данный момент разговор Путина и Нетаньяху представляется необходимым шагом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке», — заключил Сергей Простаков.

Ранее ФАН сообщало, что войска США завершили учения, в ходе которых было опробовано быстрое развертывание на территории Израиля американских систем противоракетной обороны THAAD, а также их взаимодействие с местными силами.