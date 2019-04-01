В Госдуме объяснили, почему России удалось обойти США на рынке СПГ

Россия опередила Соединенные Штаты по поставкам сжиженного природного газа на европейские и азиатские рынки в 2018 году, как следует из отчета Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). Депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что рост поставок российского СПГ в Европу и Азию связан прежде всего с тем, что Москва не вводит экономические санкции против других стран по политическим мотивам.

Россия отправила европейским заказчикам порядка 4,43 млн тонн СПГ, а США — лишь 27 млн. Отмечается, что крупнейшими поставщиками топлива в Европу стали Катар (16,42 млн тонн), Алжир (9,29 млн) и Нигерия (9,07 млн).

Российская сторона сохранила лидерство и по поставкам на рынки Азии. Так, экспорт российского СПГ достиг 12,86 млн тонн, а американского — 10,73 млн.

В Государственной думе объяснили, почему России удалось значительно превзойти США по объему поставок сжиженного газа. По словам первого зампреда комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, такие результаты объясняются в первую очередь тем, что рынок СПГ является конкурентным и динамичным.

Как он подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей, России удалось зарекомендовать себя как надежного поставщика иностранным партнерам.

«Ценообразование, с одной стороны, и комфорт для покупателей, с другой, — определяющие критерии при заключении контракта. Кроме того, одним из важных условий является то, что наша страна никогда не применит экономические санкции по политическим мотивам. Очень часто, помимо цены и комфорта услуг, немаловажным критерием становится доверие, которым удостаивают нашу страну, несмотря на усиливающиеся антироссийские санкции Запада», — заметил он.

По мнению парламентария, Россия неукоснительно выполняет контрактные обязательства, что делает ее еще более конкурентоспособной.

Рассуждая о перспективах РФ на рынке СПГ, собеседник ФАН обратил внимание, что у нашей страны большие шансы закрепить лидерство на энергетическом поставке, оставив Вашингтон позади.

Для этого, по его словам, «в России необходимо найти разумный баланс по соотношению трубопроводных поставок, которые иногда не очень гибко реагируют на конъюнктуру, и поставок сжиженного природного газа, который позволяет более активно откликаться на динамику рынка».

«В этом случае не только бюджет будет получать дополнительные средства, но и компании-экспортеры, так как ценообразование на рынке СПГ позволяет иметь большую маржу. Уверен, что опыт «Новатэка», которому в кратчайшие сроки в тяжелых условиях удалось реализовать проект («Ямал СПГ»), будет учтен и использован другими, менее крупными компаниями. Диверсификация рынка производства СПГ в сторону менее крупных компаний позволит решать не только вопросы экспортных поставок, но и улучшит ситуацию по газообеспечению удаленных районов», — подытожил он.

Накануне Федеральное агентство новостей писало, что эксперт объяснил, почему никто не сможет помешать завершению строительства «Северного потока — 2». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал варианты действий «Газпрома», чтобы завершить проект в срок, несмотря на провокационные заявления некоторых лидеров европейских стран.