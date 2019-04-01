Уволенная из-за фото в купальнике учительница из Барнаула нашла новое место работы

Барнаул, 1 апреля. Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, вынужденная уволиться из школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в купальнике, нашла новое место работы.

Уже с завтрашнего дня она приступит к обязанностям в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, преподаватель станет специалистом по учебно-методической работе АКИПРО.

Как напоминает «Газета.ru», учительница русского языка и литературы, которая уже много лет занимается зимним плаванием, сделала фотографию после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованном в Интернете снимке женщина стоит в закрытом купальнике и легком платье. Эта фотография возмутила мать одного из учеников, и она пожаловалась на педагога директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, Кувшинникову вынудили уволиться.

После разразившегося скандала министерство просвещения РФ поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя барнаульской школы.

Сама Кувшинникова в беседе с Федеральным агентством новостей заявляла, что не намерена возвращаться в школу. По ее словам, руководство школы выбрало надуманный предлог, чтобы ее уволить.

История вызвала широкий общественный резонанс не только в России, но и за рубежом. После этой истории учителя из разных российских городов запустили флешмоб в поддержку коллеги. Педагоги выкладывали в социальных сетях фотографии в купальнике и белье. Таким образом, участники флешмоба решили напомнить о праве каждого учителя на личную жизнь, хобби и увлечения.

На акцию обратили внимание британские таблоиды The Sun и Daily Mail. Материалы нашли активный отклик читателей в комментариях.