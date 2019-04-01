PR-директор Лободы ответила недовольным опозданием певицы на концерт фанатам

Москва, 1 апреля. Популярная певица и автор песен Светлана Лобода разочаровала поклонников опозданием на собственный концерт. Прокомментировала ситуацию ее PR-директор Дарья Бурлакова.

В социальной сети Instagram в комментариях под последней опубликованной Лободой фотографией разгорелось обсуждение. Фанаты рассказывали, что ждали начала шоу в течение двух часов на холоде в то время, когда артистка «делала селфи» и не особо торопилась выходить на сцену.

При этом пользователи не уточнили, о каком именно концерте идет речь. Однако негативные комментарии поступили в социальной сети как на русском, так и на английском языках.

Объяснила произошедшую ситуацию PR-директор певицы. Она ответила фанатам, недовольным опозданием певицы на концерт. Представитель исполнительницы подчеркнула, что задержка концертов зависит не от артиста, а от организаторов. Лобода, по ее словам, всегда прибывает на площадку заранее.

«Честно говоря, я даже не представляю, про что вы говорите. Бывают задержки из-за технических проблем. Мы на площадке с 12.00 всегда: проводим саундчек, потом Светлана идет на грим и так далее», — цитирует ее Nation News.

Бурлакова подчеркнула, что в настоящее время исполнительница дает тур по Европе, никаких жалоб на проведение выступлений не поступало.

«Понятно, что есть обиженные зрители. Небольшая пятнадцатиминутная задержка — это нормально. (…) Надо самого человека спрашивать, чем он недоволен», — заключила она.

Напомним, в январе известная певица устроила скандал в московском аэропорту «Шереметьево». В VIP-зале исполнительница стала высказывать неудовлетворенность качеством услуг, используя нецензурную лексику. Лобода добавила, что ей не нужны извинения, ее интересует «профессионализм в работе», пишет «Утро.ру».

Ранее артистка объяснила, почему скрывает имя отца своей младшей дочери Тильды. В Сети ходят слухи, что украинскую певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.