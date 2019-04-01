Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии кинорежиссера

Москва, 1 апреля. Советский и российский кинорежиссер, Народный артист СССР Георгий Данелия чувствует себя намного лучше. Об этом сообщила его жена Галина Юркова-Данелия.

По ее словам, состояние здоровья Георгия Данелии заметно улучшилось. Кинорежиссера отключили от аппарата искусственного дыхания, однако в ближайшее время он будет оставаться в больнице.

«Чувствует себя намного лучше. Он еще в больнице, но трубку у него уже убрали, так что дышит самостоятельно. Уже хорошо, но выписывать его еще не собираются», — рассказала супруга.

Напомним, 24 февраля Георгий Данелия был госпитализирован в одну из московских больниц с воспалением легких. После госпитализации врачи приняли решение ввести режиссера в искусственную кому. 28 февраля врачи вывели Данелию из комы, подключив его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кинорежиссер Георгий Данелия родился в 1930 году. В 1954 году Данелия окончил Московский архитектурный институт. С 1955 года работал архитектором в Институте проектирования городов. В это время Данелия начал интересоваться кинематографом. В 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм» в мастерскую Михаила Калатозова. После окончания курсов в 1959 году Данелия начал работать режиссером на киностудии «Мосфильм».

В 1964 году кинорежиссер получил широкую известность благодаря выходу комедии «Я шагаю по Москве». Георгий Данелия также является режиссером фильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Джентльмены удачи».