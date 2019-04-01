Отец Началовой рассказал о последних минутах жизни дочери

Москва, 1 апреля. Родители певицы Юлии Началовой посещали дочь в последний день ее жизни, однако смерть наступила в тот момент, когда они отлучились из больницы. Об этом рассказал отец артистки Виктор Началов.

«Я был с ней. Она находилась под наркозом. Чувствую, что она слышит чуть-чуть. Слезки потекли. Я ей говорю: «Все будет хорошо». После этого мы отъехали буквально на полтора часа. Мне позвонили и сказали, что все. Страшный удар», — отметил он, выступая в программе «Привет, Андрей».

По словам мужчины, он не винит врачей за то, что те не смогли спасти его дочь. Юлия Началова занималась самолечением и запустила болезнь, в результате чего начался абсцесс с поражением внутренних органов. При этом он признался, что до последнего верил, что его дочь сможет победить свой недуг.

Виктор Началов добавил, что в настоящее время он находится в прострации. Все происходящее кажется ему сном, он никак не может поверить, что Юлия скончалась, передает «Газета.ру».

Ранее Виктор Началов заявил, что он не винит первого мужа своей дочери Дмитрия Ланского в ее смерти. Он также попросил его беречь своих детей.

Популярная певица Началова попала в московскую больницу 8 марта этого года. Врачи в течение нескольких суток пытались понизить уровень сахара в крови, а через три дня ввели в искусственную кому, затем поставили искусственную вентиляцию легких. Однако организм исполнительницы не выдержал нагрузок, Началова умерла на 39-м году жизни. У нее осталась 12-летняя дочь Вера. Вероятной причиной смерти стал абсцесс, возникший в результате травмирования ноги.