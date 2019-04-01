Лауреат премии Сервантеса Рафаэль Санчес Ферлосио умер в Мадриде
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Мадрид, 1 апреля. Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни в Мадриде. Об этом пишет издание El Pais.
По данным газеты, в настоящее время о причинах смерти не сообщается.
Одним из наиболее известных произведений писателя является роман «Харама» (El Jarama), вышедший в 1955 году.
Напомним, 15 лет назад Рафаэль Санчес Ферлосио стал лауреатом ежегодной премии «Мигель де Сервантес».
Второго марта текущего года лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет.