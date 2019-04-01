Лауреат премии Сервантеса Рафаэль Санчес Ферлосио умер в Мадриде

Мадрид, 1 апреля. Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни в Мадриде. Об этом пишет издание El Pais.

По данным газеты, в настоящее время о причинах смерти не сообщается.

Одним из наиболее известных произведений писателя является роман «Харама» (El Jarama), вышедший в 1955 году.

Напомним, 15 лет назад Рафаэль Санчес Ферлосио стал лауреатом ежегодной премии «Мигель де Сервантес».

Второго марта текущего года лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет.