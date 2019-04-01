PR-менеджер прокомментировал сообщения о проблемах Бузовой со здоровьем

Москва, 1 апреля. Антон Богославский, PR-менеджер Ольги Бузовой, прокомментировал сообщения о проблемах певицы со здоровьем после концерта в Мытищах.

Сообщения о недомогании Бузовой появились после концерта звезды в Мытищах 31 марта. Поклонники отметили, что девушка была бледна. Кроме того, после выступления певица не вышла к поклонникам, хотя ранее с удовольствием раздавала автографы и делала совместные селфи. Это навело фанатов на мысль, что у певицы появились проблемы со здоровьем. По их словам, со сцены ее увели под руки.

«Это неправда, концерт прошел успешно, — приводит слова Богославского Nation News. — У Ольги никаких жалоб не было, это все бред».

Ранее предполагалось, что из-за плотного графика у артистки начались проблемы со здоровьем. Дело в том, что у Бузовой 31 марта состоялся второй концерт за сутки. До этого она выступала в Подольске, где удивила пришедших на концерт гостей поцелуем с рэпером Свиком.

По словам очевидцев, музыкант вышел на сцену, когда Бузова исполняла одну из своих песен. В конце выступления рэпер не сдержал эмоции и поцеловал певицу, что стало полной неожиданностью для публики. По некоторым данным, поцелуй стал сюрпризом и для самой артистки. Певица смутилась, но отталкивать рэпера не стала, передает KP.Ru.

Ранее сообщалось, что Бузова подготовила вместе с оператором «Билайн» первоапрельский розыгрыш. Как пишет «Газета Кемерова», аккаунты мобильного оператора в соцсетях сменили название на «Бузлайн». Кроме того, изменилось и оформление официального сайта сотового оператора.