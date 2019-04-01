Рынска возглавила новый «Рейтинг травли» медиаперсон

Москва, 1 апреля. Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон, опубликованный на сайте RT.

Исследование для телеканала подготовила компания «Крибрум». Аналитики изучали публикации в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах в период с 22 по 28 марта.

Коэффициент негатива в адрес Рынской составил 33,5%. Негативные высказывания в ее адрес появлялись, в частности, из-за намерения завести ребенка от покойного супруга с помощью «замороженных эмбрионов», чтобы получить наследство, и интервью журналистке Ксении Собчак.

Вторую строчку в рейтинге заняла феминистка Белла Рапопорт с показателем негатива в 26,8%. Причина по-прежнему связана с ее конфликтом с известным косметическим брендом Lush, который отказался от сотрудничества с ней. Активистка назвала поведение компании «хамским».

На третьем месте расположилась ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева, коэффициент негатива в ее адрес составил 13,4%. Журналистку чаще всего упоминали в связи с шуточным роликом об участии в президентских выборах на Украине.

В десятку также вошли телеведущие Владимир Соловьев и Андрей Малахов, блогер и автор шоу «ВДудь» Юрий Дудь, телеведущая Ксения Собчак, журналист Аркадий Бабченко и блогер Илья Варламов.