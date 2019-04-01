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Путин разрешил использовать герб РФ для эмблемы Федерации бокса

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Путин разрешил использовать герб РФ для эмблемы Федерации бокса

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федерацию бокса России правом использования государственного герба страны в качестве геральдической основы для эмблемы организации. Об этом говорится в сообщении федерации. Отмечается, что указ был подписан российским лидером 31 марта.

По словам генерального секретаря организации Умара Кремлева, федерация благодарна Путину за разрешение использовать герб РФ в качестве основы для символики.

Напомним, Федерация бокса России создана в 1995 году.

Ранее россияне назвали главные объединяющие символы страны. Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, основными символами страны россияне считают народ (95), патриотизм (8%). Главными символами, по мнению респондентов, являются роман «Война и мир» Льва Толстого (11%), комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» (9%). В качестве объединяющей песни опрошенные выбрали гимн (20%).

Путин разрешил использовать герб РФ для эмблемы Федерации бокса

Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-служба Федерации бокса России
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