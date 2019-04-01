Ланской заявил, что его детей травят после смерти Началовой

Москва, 1 апреля. Первый муж певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил, что после смерти певицы его детей травят в школе. Теперь он намерен вместе с правозащитницей Екатериной Гордон обратиться в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.

С таким заявлением Ланской выступил в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале. Он пояснил, что прийти на телевидение решил, чтобы защитить свою семью и детей. Кроме того, как отмечают «Дни.ру», Ланской объяснил, почему не пришел на похороны Началовой.

«Не пришел, потому что не мог после смерти мамы, я похоронил ее два года назад. После этого стараюсь не посещать такие мероприятия», – признался музыкант.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Похороны певицы прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Звезде было всего 38 лет.

Оказалось, что артистка скрывала серьезные проблемы со здоровьем. Ланской был ее первым мужем. Брак был несчастливым. Многие общие знакомые обвинили экс-солиста группы «Премьер-министр» в том, что он оскорблял Началову и заставлял ее худеть.

Однако, по словам журналистки Кати Гордон, отец певицы Виктор Началов не винит Ланского в смерти Юлии.

«Только что общались с Виктором Началовым. Он просил сказать Диме Ланскому, что не видит его вины в смерти дочери и просит беречь своих детей», — написала Гордон в своем Instagram.

Во второй раз певица вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина. У них есть общая дочь Вера. Сейчас девочке 13 лет.