Переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина могут пройти в мае

Брюссель, 1 апреля. Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по газу могут пройти в мае. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.

«Вице-президент (Еврокомиссии Марош Шефчович — Прим. ФАН) сказал, что в мае, возможно, пройдут подобные переговоры, но даты в настоящее время нет», — пояснил представитель ЕК.

Главной темой трехсторонних переговоров станут перспективы транзита газа через Украину после завершения контракта, который истекает в декабре 2019 года. Первый раунд переговоров в трехстороннем формате состоялся в июле 2018 года. Следующая трехсторонняя встреча планировалась на октябрь, однако она неоднократно откладывалась. В итоге Еврокомиссия выступила с предложением провести новые переговоры в Брюсселе.

Вопрос сохранения транспортировки российского газа после 2019 года также обсуждается в контексте строительства газопровода «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию в обход транзитных государств.

Стоит отметить, что транзит российского газа является важным источником доходов для Украины, в случае его прекращения Евросоюз может столкнуться с необходимостью увеличения финансовой помощи Киеву.

В начале апреля глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва готова рассмотреть возможность транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, если условия его использования будут экономически обоснованны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также отмечал, что компания не намерена отказываться от транзита газа через территорию Украины.