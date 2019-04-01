ЦИК Украины уточнил итоги голосования после подсчета 70% бюллетеней

Киев, 1 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины огласила результаты президентских выборов по итогам подсчета 70,03% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Так, согласно уточненным данным, Зеленский получает 30,45% голосов, Петр Порошенко — 16,19%, а Юлия Тимошенко — 13,15%. Центризбирком уже назначил на 21 апреля второй тур выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.

Отметим, что проголосовать на выборах не смогли почти 11 млн граждан Украины. Этому способствовал отказ Киева открывать избирательные участки в России и в Донбассе. Кроме того, российские наблюдатели не смогли следить за ходом выборов, поскольку украинские власти отказались пускать их в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет определенной позиции по данному вопросу. Он воздержался от комментирования украинских выборов, пока не будут проведены итоги второго тура.