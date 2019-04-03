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Два человека стали жертвами наводнения в Хасаке, несколько домов разрушены

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Два человека стали жертвами наводнения в Хасаке, несколько домов разрушены

Дамаск, 3 апреля. В результате наводнения в сирийской Хасаке погибли женщина и ребенок. Кроме того, несколько домов оказались разрушены, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Женщина и ребенок стали жертвами наводнения в северо-восточной части провинции Хасака, которая более недели страдала от сильного дождя. 

Согласно военным источникам из этого региона, ребенок погиб во время наводнения в деревне Хирбет-Аму в районе Аль-Камышлы. Женщина погибла в результате обрушения дома в этом де городе. Множество строений и сельскохозяйственных районов были серьезно повреждены, десятки домов были разрушены, власти эвакуировали большую часть местных жителей в школы.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в пострадавшей от наводнения Хасаке:

Больше всего пострадали города, возвышающиеся над реками в провинции, так как вода затопила большинство водоемов региона, что привело к закрытию некоторых дорог и разрушению мостов, особенно в городах Мааликис (Дерек) и Джавадия и Джал Ага.

Большинство плотин в северном регионе были разрушены, что поставило под опасность весь регион, ведь разрушение плотин может привести к катастрофе, если специальные команды не вмешаются и не примут меры предосторожности.

Некоторые из людей, чьи дома были потоплены под дождем и наводнениями, размещены в школах, которые находятся по управлением властей северной и восточной Сирии.

Ранее сообщалось, что представители Красного Креста пытались организовать доставку гуманитарной помощи в затопленные поселения провинции Хасака, однако боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится данный район, заблокировали дорогу для грузовиков гуманитарной организации.

Автор: Нур Молхем
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