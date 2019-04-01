Учительница из Барнаула оценила флешмоб коллег в купальниках

Барнаул, 1 апреля. Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, вынужденная уволиться из-за фото, которое родители сочли слишком откровенным, поблагодарила коллег за поддержку. В то же время педагог раскритиковала участников флешмоба, которые выкладывали в Интернет снимки в нижнем белье, чтобы показать свое тело.

Скандал с учительницей русского языка и литературы барнаульской школы Татьяной Кувшинниковой разгорелся из-за фотографии в купальнике, опубликованной в социальной сети. Педагог на протяжении нескольких лет занимается зимним плаванием, напомнила «Газета.ру». Женщина сфотографировалась в закрытом купальнике во время очередного заплыва. Снимок вызвал недовольство у родителей, и они, пожаловавшись директору, потребовали от Кувшинниковой уволиться по собственному желанию.

После этой истории учителя из разных городов России запустили флешмоб в поддержку коллеги. Педагоги выкладывали в социальных сетях фотографии в купальнике и белье. Таким образом, участники флешмоба решили напомнить о праве каждого учителя на личную жизнь, хобби и увлечения.

Кувшинникова поблагодарила российских коллег, которые поддержали ее в этот момент. Однако барнаульская учительница не оценила фото в нижнем белье, поскольку, по ее мнению, они направлены на желание продемонстрировать тело.