Стерлигов рассказал, для кого печет хлеб за 440 рублей и как побороть бедность в России

Предприниматель Герман Стерлигов открыл в Подмосковье магазин для бедных, в котором натуральный крестьянский хлеб стоит 440 рублей. В интервью Федеральному агентству новостей предприниматель объяснил, почему такая цена «ниже ватерлинии», а также рассказал, как побороть бедность в РФ.

Анонсируя в своем Instagram открытие магазина «Крестьянская Berezka», Герман Стерлигов заметил, что натуральные продукты в нем будут в 2 раза дешевле, чем в его же московских магазинах, а все потому, по его словам, что «в этом новом лесном магазинчике цены только за труд и за сырье» и не надо платить «дармоедам».

«Вот пример для сравнения: натуральный хлеб в Москве — 950, а тот же хлеб в нашем магазине для бедных — 440. Нормально? Без нахлебников, как видите, намного дешевле. Так что кушайте на здоровье. Все по-честному: для богатых — Москва, для бедных — Слобода», — написал в соцсети Стерлигов и в очередной раз вызвал шквал возмущения и негодования, поскольку хлеб за 440 рублей — это слишком даже для тех, кто бедными себя не считает.

Федеральное агентство новостей позвонило предпринимателю, чтобы уточнить, каких бедных он имеет в виду, говоря, что хлеб за 440 рублей для них — приемлемо.

«440 рублей стоит килограмм нашего натурального хлеба. А тот, который покупают в обычных магазинах, стоит в среднем 30 рублей за 200 грамм. Это такая раздутая всеми этими вашими разрыхлителями буханка. А 200 грамм нашего хлеба будет стоить 88 рублей. То есть сравнивать надо не 440 рублей и 30, а 88 и 30! Причем эти 88 рублей — это ручной работы хлеб из настоящего зерна, выращенного без химии, не ГМОшного. Мука намолота на наших жерновах, мед шикарный, безо всякого сахара, масло, выжатое вручную, холодного отжима, и все это выпечено в русской печи. Это штучный товар! За 88 рублей, если говорить о стандартном весе буханки в магазине!» — объяснил Герман Стерлигов.

По его словам, цены меньше для такого хлеба быть не может — «дешевле некуда».

«Любой пенсионер, имеющий 10 тысяч рублей пенсии, должен такой хлеб покупать и есть. Тогда он будет себя хорошо чувствовать и сердце у него не будет болеть. А у тех, кто сейчас возмущается в соцсетях, голова вообще не работает! У них есть деньги на лезвия для бритья, на кино и театр, на дошираки и отравленный хлеб, а на настоящий, супернатуральный хлеб денег нет. По 88 рублей — это реально для бедных. Продавать натуральные продукты по цене химической отравы с заводов невозможно! Мы и так продаем ниже ватерлинии, дешевле некуда! А все возмущаются кругом и поливают меня грязью. Они сумасшедшие, им невозможно помочь», — заметил Стерлигов.

При этом предприниматель уверен, что в России можно побороть бедность.