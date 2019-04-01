Стерлигов рассказал, для кого печет хлеб за 440 рублей и как побороть бедность в России
Предприниматель Герман Стерлигов открыл в Подмосковье магазин для бедных, в котором натуральный крестьянский хлеб стоит 440 рублей. В интервью Федеральному агентству новостей предприниматель объяснил, почему такая цена «ниже ватерлинии», а также рассказал, как побороть бедность в РФ.
Анонсируя в своем Instagram открытие магазина «Крестьянская Berezka», Герман Стерлигов заметил, что натуральные продукты в нем будут в 2 раза дешевле, чем в его же московских магазинах, а все потому, по его словам, что «в этом новом лесном магазинчике цены только за труд и за сырье» и не надо платить «дармоедам».
«Вот пример для сравнения: натуральный хлеб в Москве — 950, а тот же хлеб в нашем магазине для бедных — 440. Нормально? Без нахлебников, как видите, намного дешевле. Так что кушайте на здоровье.
Все по-честному: для богатых — Москва, для бедных — Слобода», — написал в соцсети Стерлигов и в очередной раз вызвал шквал возмущения и негодования, поскольку хлеб за 440 рублей — это слишком даже для тех, кто бедными себя не считает.
Дорогие мои бедняки! Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве. Можете себе представить, куда на самом деле идут ваши деньги, которые вы казалось бы платите крестьянам - львиная доля уходит на грабительские аренды, штрафы, придуманные запутанные отчетностьи, лживые сертификации и прочую хрень, то есть на прослойку дармоедов. Их и не видно за нашими крестьянскими спинами. Мы в Москве получаем небольшую часть из цены за наши продукты и все поношения и возмущения за дороговизну. А в этом новом лесном магазинчике цены только за наш труд и за сырье и все получается намного дешевле. Вот пример для сравнения: натуральный хлеб в Москве 950, а тот же хлеб в нашем магазине для бедных - 440. Нормально? Без нахлебников, как видите, намного дешевле. Так что кушайте на здоровье. Все по честному: для богатых - Москва, для бедных - Слобода. Так придумали и сделали дети. Их и благодарите. Не случайно этот магазинчик мы назвали «Березка». Старшее поколение помнит, что это такое). Правила примерно те же, что в «березках» 40 лет назад. Все дешево и супер, но... есть одно но. «Березка», одним словом. Ждем вас завтра на торжественное открытие в полдень. Карта как проехать в Слободу и про дресскод на sterligoff.ru Приезжайте и радостно затаривайтесь всем натуральным за смешные, по московским меркам, цены. Герман Стерлигов (отец добрых детей)
Федеральное агентство новостей позвонило предпринимателю, чтобы уточнить, каких бедных он имеет в виду, говоря, что хлеб за 440 рублей для них — приемлемо.
«440 рублей стоит килограмм нашего натурального хлеба. А тот, который покупают в обычных магазинах, стоит в среднем 30 рублей за 200 грамм. Это такая раздутая всеми этими вашими разрыхлителями буханка. А 200 грамм нашего хлеба будет стоить 88 рублей. То есть сравнивать надо не 440 рублей и 30, а 88 и 30!
Причем эти 88 рублей — это ручной работы хлеб из настоящего зерна, выращенного без химии, не ГМОшного. Мука намолота на наших жерновах, мед шикарный, безо всякого сахара, масло, выжатое вручную, холодного отжима, и все это выпечено в русской печи. Это штучный товар! За 88 рублей, если говорить о стандартном весе буханки в магазине!» — объяснил Герман Стерлигов.
По его словам, цены меньше для такого хлеба быть не может — «дешевле некуда».
«Любой пенсионер, имеющий 10 тысяч рублей пенсии, должен такой хлеб покупать и есть. Тогда он будет себя хорошо чувствовать и сердце у него не будет болеть.
А у тех, кто сейчас возмущается в соцсетях, голова вообще не работает! У них есть деньги на лезвия для бритья, на кино и театр, на дошираки и отравленный хлеб, а на настоящий, супернатуральный хлеб денег нет. По 88 рублей — это реально для бедных. Продавать натуральные продукты по цене химической отравы с заводов невозможно! Мы и так продаем ниже ватерлинии, дешевле некуда! А все возмущаются кругом и поливают меня грязью. Они сумасшедшие, им невозможно помочь», — заметил Стерлигов.
При этом предприниматель уверен, что в России можно побороть бедность.
«Для этого надо вырубить электричество, отрезать все ЛЭПы. И тогда люди разойдутся из мегаполисов и станут такими, как я, крестьянами. И у них будет бесплатный хлеб — у меня же он бесплатный, у них будут дети, они будут их рожать, а не аборты делать, потому что дети — это выгодно на хозяйстве. Дети будут кормить стариков, как меня кормят мои дети.
Если вырубить электричество, все станут нормальными счастливыми людьми, бабы станут бабами, мужики — мужиками, дети — детьми, на своем месте, без всяких гаджетов и отравленных продуктов.
Кто бы 200-500 лет назад мог подумать, что продукты станут ненатуральными. Это все ваши ученые придумали, ваш научный прогресс, а вы за него держитесь, пока он вас окончательно не отравил, и готовы растерзать любого, кто пытается отодрать вас от этой смертельной опасности», — заключил Стерлигов.