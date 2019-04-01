Губернатор Магаданской области наградил пожарных, реанимировавших котов

Магадан, 1 апреля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые реанимировали двух котов, едва не задохнувшихся при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

«Я очень рад сегодня вручить благодарственные письма сотрудникам МЧС России по Магаданской области, которые добросовестно исполняют свой служебный долг, проявили себя на пожаре, спасая жизни людей и заботясь о животных», — сказал Носов.

Губернатор вручил памятные подарки и благодарственные письма сотрудникам магаданской пожарной части №20.

28 марта в Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого спасатели реанимируют двух пострадавших при пожаре котов. Спасатели вытащили из огня женщину, собаку и двух кошек. Животные надышались угарным газом, поэтому пожарные сделали им искусственное дыхание, а затем отвезли в ветеринарную клинику.

Позднее хозяйка животных выразила благодарность пожарным, отметив, что сотрудникам МЧС удалось спасти котов от реальной гибели.