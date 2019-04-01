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Губернатор Магаданской области наградил пожарных, реанимировавших котов

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Губернатор Магаданской области наградил пожарных, реанимировавших котов

Магадан, 1 апреля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые реанимировали двух котов, едва не задохнувшихся при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

«Я очень рад сегодня вручить благодарственные письма сотрудникам МЧС России по Магаданской области, которые добросовестно исполняют свой служебный долг, проявили себя на пожаре, спасая жизни людей и заботясь о животных», — сказал Носов.

Губернатор вручил памятные подарки и благодарственные письма сотрудникам магаданской пожарной части №20.

28 марта в Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого спасатели реанимируют двух пострадавших при пожаре котов. Спасатели вытащили из огня женщину, собаку и двух кошек. Животные надышались угарным газом, поэтому пожарные сделали им искусственное дыхание, а затем отвезли в ветеринарную клинику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Магадане пожарные "откачали" кошек, которых вытащили из пожара. Ничего милее вы сегодня не увидите. Пожар случился около 11 часов в доме по Колымскому шоссе. Из квартиры эвакуировали женщину и собаку, а затем двух котиков. Пожарные применили реанимационный набор и стали откачивать животных. Как сообщили "Весьма", котиков спасли и отвезли в ветлечебницу. #mgdn #vesmagadan

Публикация от ИА Весьма (@vesma.today)

Позднее хозяйка животных выразила благодарность пожарным, отметив, что сотрудникам МЧС удалось спасти котов от реальной гибели.

Автор: Артем Никулин
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