Губернатор Магаданской области наградил пожарных, реанимировавших котов
Магадан, 1 апреля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые реанимировали двух котов, едва не задохнувшихся при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.
«Я очень рад сегодня вручить благодарственные письма сотрудникам МЧС России по Магаданской области, которые добросовестно исполняют свой служебный долг, проявили себя на пожаре, спасая жизни людей и заботясь о животных», — сказал Носов.
Губернатор вручил памятные подарки и благодарственные письма сотрудникам магаданской пожарной части №20.
28 марта в Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого спасатели реанимируют двух пострадавших при пожаре котов. Спасатели вытащили из огня женщину, собаку и двух кошек. Животные надышались угарным газом, поэтому пожарные сделали им искусственное дыхание, а затем отвезли в ветеринарную клинику.
В Магадане пожарные "откачали" кошек, которых вытащили из пожара. Ничего милее вы сегодня не увидите. Пожар случился около 11 часов в доме по Колымскому шоссе. Из квартиры эвакуировали женщину и собаку, а затем двух котиков. Пожарные применили реанимационный набор и стали откачивать животных. Как сообщили "Весьма", котиков спасли и отвезли в ветлечебницу. #mgdn #vesmagadan
Позднее хозяйка животных выразила благодарность пожарным, отметив, что сотрудникам МЧС удалось спасти котов от реальной гибели.