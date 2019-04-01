Блогеру Мирзеханову предъявили обвинение в призывах к терроризму

Москва, 1 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предъявили обвинение в призывах к терроризму уроженцу Дагестана блогеру Алибеку Мирзеханову.

Следователь ФСБ предъявил блогеру обвинение в участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической, а также в вербовке в нее граждан и призыве к терроризму, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, Мирзеханов не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Напомним, 16 февраля блогер был задержан по подозрению в причастности к массовой драке возле кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. Однако позднее в ФСБ его допросили как подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Дагестанские силовики в 2013 году уже занимались тогда еще несовершеннолетним Мирзехановым, его также подозревали в участии в деятельности террористической организации.

В Москве 14 февраля произошла массовая драка со стрельбой. По сообщениям очевидцев, около 100 человек участвовали в побоище у кафе «Неолит» на юго-востоке города, были слышны выстрелы. В ходе драки пострадали восемь человек, семеро из них отделались легкими ушибами и синяками и от госпитализации отказались. Около десяти человек были задержаны и доставлены в отделение полиции по району с целью выяснения их причастности к инциденту.

Федеральное агентство новостей публиковало видео с места происшествия.