Сирия новости 1 апреля 16.30: ИГ атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре, в Даръа обнаружен склад оружия радикалов

Сирия, 1 апреля. ИГ1 атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре, в Даръа обнаружен склад оружия и боеприпасов радикалов, террористы «Ан-Нусры» перевозят отравляющие вещества из прежних мест хранения в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: перемещает отравляющие вещества в Идлибе.

ВС Турции: патрулируют территории Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольные «Исламскому государству» каналы сообщают, что радикальные исламисты атаковали позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Данную информацию опубликовал военный Twitter-канал (@EsiscTeam).

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что неизвестные боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в районе поселения Ат-Таяна.

В пустыне на юго-западе региона пропала группа военнослужащих сирийской армии, сообщает Al-Masdar News. Предположительно, бойцы правительственных сил САР были похищены террористами ИГ.

Провинция Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами радикальных исламистов в населенном пункте Анхиль, передает информационное агентство SANA. Отмечается, что среди вооружения найдено большое количество тяжелых пулеметов и пушек производства США.

Напомним, провинция Даръа, наряду с Эль-Кунейтрой, была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Патрули ВС Турции замечены в районе Аль-Сирмана, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@leventkemaI). Также, по сведениям Twitter-канала (@leventkemaI), над провинцией Идлиб совершают разведывательные полеты турецкие ВВС.

Военный Twitter-канал (@Salah_Addin_) передает, что террористы «Джебхат ан-Нусры»1 вывозят отравляющие вещества, предназначавшиеся для инсценировки химической атаки, из Джиср аш-Шугура и Маарет Мисрина. Отмечается, что джихадистам пришлось предпринять данные действия в связи с резонансом, вызванным сообщениями о подготовке провокации.

Провинция Хама

Радикальные исламисты открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на северо-западе провинции Хама, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters).

В ответ на агрессию джихадистов артиллерия правительственных сил САР начала вести обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты на севере региона. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)