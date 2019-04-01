Черноморское высшее военно-морское училище отметило 82-летие

В Севастополе отметили 82-ю годовщину основания Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ). Об этом с места событий сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В годы Великой Отечественной войны именно курсанты Черноморского высшего военно-морского училища одними из первых приняли на себя удар немецкий войск. Среди выпускников заведения — министр обороны и маршал Российской Федерации Игорь Сергеев, главнокомандующие военно-морского флота РФ. Отметим, в настоящее время основную часть руководства ВМФ РФ составляют выпускники ЧВВМУ.

Согласно военному церемониалу праздничные мероприятия стартовали с общего построения личного состава, торжественного выноса Государственного и Андреевского флага, а также боевого знамени училища. Состоялось и торжественное возложение венков к Мемориалу выпускникам и офицерам училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После этого были вручены благодарности, присвоены очередные воинские звания военнослужащим и прошел торжественный марш.

«Я заканчивал первый факультет, корабельный факультет, управление ракетным вооружением. После окончания училища начал службу на подводных лодках Черноморского флота. После первоначального становления в должности на подводных лодках я закончил академию и продолжил службу уже на Северном флоте. Совершенно искренне вам скажу, на всех флотах — а я был и на Тихоокеанском, и на Балтийском, — Черноморское училище ценится высоко. В силу сложившихся традиций, в силу истории, в силу профессиональной подготовки. Поэтому — не буду, как говорится, выпячивать особенно, но наши выпускники достойно выполняли свой конституционный воинский долг», — заявил корреспонденту ФАН капитан 1 ранга запаса Федор Берсенев.

Напомним, Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова было основано в Севастополе в далеком 1937 году. Двадцатого марта 2014 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину возродить закрытое в 1992 году учебное заведение и вновь начать набор молодых офицеров. 13 мая 2014 года заместитель главнокомандующего ВМФ Александр Федотенков вручил училищу Боевое знамя.