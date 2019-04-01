На картах Google появилась «Змейка»

Москва, 1 апреля. Культовая игра змейка появилась в настройках сервиса Google Maps.. Такой сюрприз разработчики Google сделали пользователям в честь 1 апреля.

На выбор игрокам предлагается шесть городов: Лондон, Сан-Франциско, Сидней, Токио, Каир и Сан-Паулу. После этого под управление пользователя дается поезд или автобус.

В ходе игры юзеры должны собрать нужно как можно больше пассажиров, либо достопримечательностей. От их количества будет зависеть длина «змейки». При этом выходить за пределы карты запрещено.

Сыграть в «змейку» можно пользователям iOS и Android. Кроме того, доступна и desktop-версия игры, пишет News.ru.