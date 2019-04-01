Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

На картах Google появилась «Змейка»

146
0 Оставить комментарий

На картах Google появилась «Змейка»

Москва, 1 апреля. Культовая игра змейка появилась в настройках сервиса Google Maps.. Такой сюрприз разработчики Google сделали пользователям в честь 1 апреля.

На выбор игрокам предлагается шесть городов: Лондон, Сан-Франциско, Сидней, Токио, Каир и Сан-Паулу. После этого под управление пользователя дается поезд или автобус.

На картах Google появилась «Змейка»

В ходе игры юзеры должны собрать нужно как можно больше пассажиров, либо достопримечательностей. От их количества будет зависеть длина «змейки». При этом выходить за пределы карты запрещено.

Сыграть в «змейку» можно пользователям iOS и Android. Кроме того, доступна и desktop-версия игры, пишет News.ru.

Автор: Игорь Федоров
Источник: News.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров