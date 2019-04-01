Маск выпустил рэп-трек про убитую в США гориллу Харамбе

Нью-Йорк, 1 апреля. Американский инженер, предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выпустил рэп-композицию под названием RIP Harambe, посвященную событиям 2016 года в зоопарке американского города Цинциннати.

Композиция появилась накануне на сервисе SoundCloud.

«Мы любим тебя, Харамбе, и мы думаем о тебе… Мы очень-очень скучаем», — говорится в тексте рэп-трека.

Как пишет «Ридус», голос Маска обработали в специальной программе, однако он остался весьма узнаваем. Опубликовали композицию от имени лейбла Emo G Records.

В то же время, отмечает «Газета.ru», Маск, разместив в микроблоге Twitter сообщение о рэп-треке, посвященном горилле Харамбе, также опубликовал сообщение, в котором содержалось лишь одно эмодзи утки. Издание объясняет, что глава Tesla решил провести «гонку за лайками», в которой победило изображение птицы.

«Эмодзи обогнал… Сокрушительная победа», — добавил Маск.

Как напоминает «Известия», 17-летнюю гориллу по кличке Харамбе застрелили в США в мае 2016 года. Трехлетний ребенок пролез через барьер и упал в вольер. Харамбе не атаковала малыша, а просто носила его за собой в течение 10 минут. На место происшествия подоспели сотрудники зоопарка, которые предположили, что остановить 180-килограммовую гориллу с помощью транквилизаторов не получится. Животное убили, а ребенка доставили в местный госпиталь, после чего отпустили домой.

Произошедший в Огайо инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Многие осудили работников учреждения за жестокое обращение с животным, а также родителей ребенка за безответственное поведение. Однако во Всемирном фонде дикой природы (WWF) подчеркнули, что убийство гориллы в американском зоопарке было единственным способом спасти малыша.