Матвиенко считает провалом Порошенко выборы на Украине

Москва, 1 апреля. Прошедшие 31 марта выборы президента Украины — полный провал действующего главы государства Петра Порошенко и киевских властей. Об этом в понедельник заявила представителям СМИ председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, прошедшие выборы на Украине — «полный провал правящей элиты». Она обратила внимание на число голосов украинских избирателей за Порошенко.

«За это время прошло пять лет разорения страны, полного обнищания граждан, была разрушена экономика», — передает РИА Новости слова Матвиенко.

Напомним, выборы президента состоялись на Украине в воскресенье, 31 марта. По предварительным подсчетам центральной избирательной комиссии, ни один из кандидатов не набирает нужного для победы в первом туре числа голосов.

Также, согласно информации ЦИК Украины, юморист и актер Владимир Зеленский по окончании обработки 70,03% бюллетеней сохраняет лидерство в первом туре президентских выборов — 30,45% голосов граждан Украины. На выход во второй тур претендуют нынешний глава страны Петр Порошенко и руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.