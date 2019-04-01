В РФ сравнили санкционное давление США с действиями футбольных хулиганов

Россия должна научиться жить под санкциями, потому что Запад намерен бить жестко. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Новые санкции

В Кремле не знают про возможные новые антироссийские санкции Соединенных Штатов из-за «дела Скрипалей», хотя склонность Белого дома к введению ограничительных мер видна невооруженным глазом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило: Соединенные Штаты подготовили новые ограничительные меры в отношении Москвы в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Сообщается, что американские чиновники в Государственном департаменте и министерстве финансов рассмотрели пакет новых санкций. Сейчас они ожидают одобрения Белого дома.

«Пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет, но в целом склонность к каким-то ограничительным мерам и рестрикциям в международных делах Вашингтона, конечно, видна невооруженным глазом. Но о чем идет речь в данном конкретном случае, мы пока не знаем», — заявил Песков.

Лондон утверждает, что к «отравлению» Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

«Запад намерен бить жестко»

Андрей Иванов отметил: вряд ли сегодня кто-то всерьез думает, что для новых антироссийских санкций нужен какой-то значимый повод. Те, кто вводит ограничения, уже давно сами запутались в том, из-за чего введены те или иные меры и каковы условия, чтобы санкции снять.

«Например, наиболее значимый и болезненный для российской экономики пакет санкций Евросоюза западные лидеры связывают то с возвращением Крыма, то с вооруженным конфликтом в Донбассе. И непонятно, что вообще можно сделать, чтобы санкции больше не продлевали», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, санкции из-за «отравления» Скрипалей — дело, скрытое за семью печатями. Страны, которые их ввели, сделали это из-за некоей абстрактной солидарности с Великобританией. Причем тогда, когда британская полиция только начала следствие и его итог был неясен.

«И тут вообще непонятно, а как можно эти санкции снять? То ли послать врачей для излечения бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, то ли что? И вот сейчас в США обсуждают новые ограничения из-за той же истории. По логике вещей, прежние санкции оказались недостаточными — и теперь вот придумали новые. В чем причина? Что под наблюдением британских врачей Скрипаль не пошел на поправку так быстро, как хотелось? И вообще при чем тут США?» — добавил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, в вопросе введения американских санкций не важны ни повод, ни связь следствия и причины. Он добавил, что действия Вашингтона не поддаются никакой логике. Россию просто хотят бить, тормозить ее развитие — и для этого даже повод нормальный выдумать не могут, уверен политолог.

«Всерьез обсуждать логику действий Вашингтона не представляется возможным в принципе. Это как спросить футбольных хулиганов, зачем они затевают драки с болельщиками других команд. То ли они думают, что после мордобития их команда сразу станет чемпионом, то ли какие-то другие мотивы? Обсуждение бессмысленно априори. Но если вы живете в квартале, где много хулиганов, надо просто учиться за себя постоять, а не выяснять, давать ли прикурить в темном переулке или за какую футбольную команду болеть», — рассказал Андрей Иванов.

По словам эксперта, в современном мире обостряются противоречия, связанные как с процессом изменения глобального лидера — с США на Китай, — так и, соответственно, сменой всей парадигмы международных отношений. И Россию, которая в этих условиях смеет формулировать свою геополитическую повестку и, что еще более важно, сохранять конкурентоспособность в высоких технологиях, «Запад намерен бить жестко», добавил политолог.

«А как — вопрос совершенно третьестепенный. Поэтому мы должны учиться жить под санкциями, строить свою независимую экономику, а не пытаться выяснять, что окажется больнее: когда сломают руку или выбьют зубы», — заключил Андрей Иванов.

Ранее ФАН сообщало, что российские дипломаты в посольстве РФ в Великобритании не могут утверждать, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы.