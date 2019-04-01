Американские ученые рассказали, как избежать развития артрита в старости

Москва, 1 апреля. Всего часа прогулок или легких упражнений в неделю хватит для того, чтобы резко уменьшить шансы на развитие самых тяжелых форм артрита у пожилых людей, чью суставы начали терять гибкость, заявили ученые.

По словам специалистов, потратив всего 10 минут на выполнение физических упражнений ежедневно, пожилые люди могут достичь впечатляющих результатов. Как пишет издание American Journal of Preventive Medicine, этого будет достаточно, чтобы в старости сохранять самостоятельность и подвижность.

Руководящая исследованием Дороти Данлоп из Северо-западного университета в Чикаго в США рассказала, что ревматоидный и черепной артриты возникают из-за того, что иммунная система начинает атаковать соединительные ткани в суставах. Из-за этого они воспаляются и начинают разрушаться.

Как уточняют специалисты ВОЗ, от различных форм артрита страдает около 1% человечества и около 5% пожилых людей.

Данлоп и ее коллеги наблюдали за здоровьем примерно полутора тысяч американских пенсионеров, находящихся в группе риска и страдающих от легких форм этой болезни. У тех добровольцев, которые уделяли физическим тренировкам хотя бы 10 минут в день, вероятность развития тяжелых форм артрита снижалась на 85%.