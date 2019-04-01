Новые доказательства причастности курдских SDF к контрабанде нефти на востоке Сирии

На территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор существует многоуровневая организация, занимающаяся вывозом нефти с территории, подконтрольной проамериканским курдским «Демократическим силам Сирии» (SDF), утверждает базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Как передают лондонские специалисты, в контрабанде нефти непосредственное участие принимают и сами курды — как минимум отдельные группировки SDF. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Земля контрабандной нефти

ФАН ранее уже рассказывал о невероятных масштабах контрабанды нефти с территорий, контролируемых проамериканскими курдскими группировками. С 2012 года, когда правительственные силы потеряли контроль над крупным месторождением нефти Аль-Омар, террористы «Исламского государства»1 обеспечивали себе колоссальные доходы, воруя сирийскую нефть и нелегально продавая ее в соседние государства по заниженным ценам — крайне выгодным с учетом высоких нефтяных котировок. До 2017 года, когда «Исламское государства» после вмешательства России начало терпеть поражения в Сирии, нефть была крупнейшим источником дохода исламистов.

Когда террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» были вытеснены курдскими силами с нефтяных полей на востоке провинции Дейр-эз-Зор, американские военные советники взяли контрабанду нефти на себя. В то время как нефтяные объекты, освобожденные от ИГ1 правительственными силами, подвергались бомбардировкам международной коалиции, месторождения на левом берегу Евфрата достались курдам нетронутыми — пленные боевики ИГИЛ1 сообщили, что им запретили разрушать строения нефтяных заводов и выступать в бой с курдскими частями.

Сотни нефтевозов двигались по маршруту от нефтяного месторождения Аль-Омар в город Джераблус, находящийся на границе с Турцией, — и далее «растворялись» на турецкой территории. В феврале оставшийся анонимным источник в «Демократических силах Сирии» предоставил ближневосточному информационному агентству ArabiToday видеозапись, сделанную американским беспилотником, наблюдавшим за движением колонны нефтевозов с воздуха.

Колонны с краденой нефтью совершали переходы от Аль-Омара до Джераблуса каждые десять дней. Российская разведка указывала, например, на скопление из тысяч нефтевозов в районе населенного пункта Умм-Адасет-Фарат в октябре 2018 года. Прямой доступ к нефтяным богатствам Сирии обеспечивал американцам значительные прибыли — особенно отдельным сотрудникам американского разведсообщества, которые выстроили цепочки продажи нефти от месторождений до конечных покупателей. Незаконная торговля нефтью поощряется США, поскольку служит главной цели американских сил — создавать в Сирии максимальный уровень хаоса и разрушать сирийскую экономику, лишая Дамаск нефтяных доходов.

Нефть нужна всем

По всей видимости, курды, посмотрев на происходящее в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, тоже захотели участвовать в нелегальной распродаже сирийских богатств. Стоит отметить, что Аль-Омар — место непростое; в этом районе располагается база коалиции США и туда же доставляют всех боевиков «Исламского государства», отловленных живыми на территории Дейр-эз-Зора после разгрома в Аль-Багузе. Так, буквально вчера на базу в Аль-Омаре был доставлен взятый в плен вместе со своими нукерами Абу Сухайб аль-Ираки, бывший «эмир военной подготовки» и «третий человек в ИГ», скрывавшийся в районе Багуза.

Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека», вместе с неким «сирийским бизнесменом» отдельные курдские группировки наладили перекачку за Евфрат нефти, добытой в районе месторождения Аль-Омар. Как утверждают «надежные источники» лондонской «Обсерватории», незаконная перекачка нефти осуществляется на территории от Дибана до Шхиля на левобережье Евфрата. Используются два метода транспортировки нефти: Шхиль соединен с находящимся на противоположной стороне Евфрата населенным пунктом Бугрос примитивной насосной системой перекачки нефти — относительно тонкая труба размещена на понтонах на Евфрате. Кроме того, цистерны с нефтью перевозятся через три паромные переправы — Аль-Хасан, Абдулла аль-Раба и Аль-Хамд.

Как утверждают источники SOHR, работа по перекачке нефти идет 24 часа в сутки. В день вывозится порядка 16-20 тысяч баррелей нефти — 100-130 цистерн (при этом в барреле здесь 225 литров, а не 160, как принято во всем мире). Сырая нефть покупается на месторождениях в Дейр-эз-Зоре по цене в 25-28 долларов за баррель (на сегодняшний день стоимость основной мировой марки нефти Brent достигает 68,50 долларов за баррель). Владельцы паромов получают за перевезенный баррель нефти 1500 сирийских фунтов (всего около 3 долларов). Таким образом, незаконная добыча на сирийских месторождения в провинции Дейр-эз-Зор, по самым скромным подсчетам, приносит тем, кто контролирует нефтяные поля, от 0,4 до 0,56 млн долларов ежедневно. При этом накладные расходы при незаконной добыче нефти минимальны — нынешние владельцы нефтяных месторождений не заботятся ни о развитии производства, ни о ремонте и обновлении оборудования, ни об экологии (по данным SOHR, в результате хищнической добычи окрестные поля и река Евфрат загрязнены разливами сырой нефти и нефтепродуктов, а работники на нефтяных месторождениях, где активно используется детский труд, страдают от кожных и легочных заболеваний).

Некий сирийский бизнесмен

Как утверждает лондонская «Обсерватория», закупками нелегально добытой нефти на территории, контролируемой правительственными силами, занимается компания «Аль-Катраджи» — по всей видимости, имеется в виду сирийский бизнесмен и член парламента Сирии Хоссем аль-Катраджи, внесенный в санкционные списки Евросоюза за связи с Ираном. Под удар западных СМИ Аль-Катраджи попадает не в первый раз — так, в 2017 году агентство Reuters обвинило его в «закупках зерна у фермеров ИГ» — бизнесмена обвинили в том, что он «финансирует «Исламское государство», чтобы накормить голодных сирийцев». Западным журналистам, очевидно, не пришло в голову, что у террористической группировки нет и не может быть своих фермеров — это могут быть только сирийские фермеры, которым не повезло попасть под власть ИГ.

Как утверждает SOHR, поставленная на правобережье Евфрата нефть закупается компанией Аль-Катраджи, после чего отправляется куда-то в провинцию Хомс, к границе с Ираком.

Официальная позиция проамериканских SDF состоит в том, чтобы пресекать любые попытки продажи нефти на территорию, подконтрольную Дамаску — американские покровители не желают делиться своими нефтяными доходами с кем-либо на сирийской территории. Однако на данный момент все меры безопасности, введенные курдскими силами, не дают результата, и перекачка нефти продолжается круглосуточно. Результата не дала и масштабная операция SDF и курдских сил безопасности «Асайиш», в ходе которой в расположенной ниже по течению Евфрата деревне Дарнадж были арестованы семь контрабандистов нефти, а еще один был убит при попытке к бегству. Курды собираются оштрафовать контрабандистов на сумму в 2000 долларов — это огромные деньги для простого сирийца, однако они просто смехотворны, если сравнить их с доходами в 0,5 млн долларов в день, которые получают «хозяева» нефтяных месторождений.

Дамаск нацелен на восстановление контроля над нефтью Дейр-эз-Зора

В настоящее время правительство в Дамаске активно работает над восстановлением контроля над нефтяными полями на востоке Сирии, уверен доктор военных наук Анатолий Матвийчук. В беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт подчеркнул, что работа компании Аль-Катраджи идет на пользу Сирии и делу восстановления контроля над сирийской нефтью.

«Нефтяные поля Дейр-эз-Зора на протяжении последних пяти-шести лет являются разменной монетой в сирийском конфликте — кто их захватит, тот и использует. Первоначально ими пользовалось ИГИЛ, нефтяные колонны уходили в соседние страны, незаконно вывозили нефть, обеспечивая доходы для покупки вооружения. Когда туда пришли американцы, они развернули там свои полевые мобильные насосные станции и начали качать нефть, напрямую вывозя ее для решения своих задач», — напомнил Матвийчук.

В настоящее время, по мере того как ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, правительство Башара Асада ищет способы восстановить контроль над нефтяными запасами страны, не вступая в прямое противоборство с американской коалицией.

«Нефть, разумеется, принадлежит Сирии, а курды — это лишь сирийское национальное меньшинство, которое использует незаконные способы для того, чтобы добиться автономии. Курды создали незаконные вооруженные формирования, с которыми правительство Асада мирится только в силу заключенных договоров о нейтралитете. Добываемая в Дейр-эз-Зоре нефть, конечно же, принадлежит Сирии, и Асад имеет полное право пользоваться этой нефтью, что он частично и делает, — подчеркнул эксперт ФАН. Курды неспособны выполнить задачу по прекращению контрабанды нефти, потому что американцы их бросили. Сейчас американцы выводят войска и у курдов не хватает своих сил. Я думаю, мы и дальше будем видеть, как центральное правительство Сирии наращивает свои усилия по восстановлению контроля [над левобережьем Евфрата] — в том числе и за промышленными районами. По всей видимости, Аль-Катраджи работает на центральное правительство Сирии и пытается сейчас восстановить контроль центральной власти над нефтяными районами вдоль Евфрата».

1 Организация запрещена на территории РФ.