Украинским депутатам установят боксерский ринг в парламенте

Киев, 1 апреля. Боксерский ринг и столы для пинг-понга появятся в здании украинского парламента в рамках программы «Спорт для депутатов», свидетельствуют данные из «Стратегии развития Верховной рады Украины» до 2020 года.

Согласно документу, цель программы «Спорт для депутатов» заключается в снижении уровня стресса и нервных заболеваний среди парламентариев. Отмечается, что это поможет улучшить качество работы парламента во время пленарных заседаний.

На первом этапе реализации программы в здании парламента собираются установить боксерский ринг, столы для пинг-понга, а также организовать места для игры в дартс и кушетки для кратковременного отдыха.

По данным телеканала «112 Украина», для проведения тренировок по боксу хотят пригласить известных спортсменов. В частности, ведутся переговоры с боксером, выступавшим в тяжелой весовой категории, Владимиром Кличко и еще с несколькими украинскими спортсменами.

На втором этапе хотят ввести так называемый «спортивный час», то есть каждый депутат должен будет уделить определенное количество времени физическим нагрузкам. Уровень нагрузки и количество «спортивных часов» будут определять отдельно для каждого парламентария по итогам медицинского обследования.

Первый этап запланирован на октябрь-ноябрь 2019 года, второй — март-июнь 2020 года.