Вашингтон, 1 апреля. Американские ученые рассказали, как стать счастливым за 12 минут. Соответствующее исследование провели специалисты Университета Айовы.

Профессор психологии Дуглас Джентиле отметил, что на настроение человека сильно влияет его взаимосвязь с обществом. Принять участие в эксперименте Университета Айовы были приглашены 496 студентов. Каждый из них опробовал на себе три метода взаимодействия с обществом.

При первом подходе студенты должны были мысленно желать счастья всем прохожим, которых встретят за 12 минут. Второй метод предполагал поиск в окружающих общие чувства с самим собой. А в третьем варианте студенты должны были находить свое превосходство над другими людьми.

По итогам проведения исследования выяснилось, что самый действенный способ — первый. Ученые резюмировали, что желая счастья другим, ты сам становишься счастливее, пишет Journal of Happiness Studies. Они отметили, что для этого достаточно всего 12 минут.

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