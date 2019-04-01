«Сафмар» опроверг слухи о бегстве Гуцериева из России и потребовал извинений

Москва, 1 апреля. Финансово-промышленный конгломерат «Сафмар» опроверг слухи о бегстве своего акционера Михаила Гуцериева из России. В компании заявили, что эта информация является «откровенной ложью и провокацией», распространенной конкурентами Гуцериева с целью его дискредитации.

«Распространение лживой информации о том, что основной акционер одной из ведущих промышленных групп страны «сбежал из России», наносит удар не только деловой репутации, но и текущей деятельности этих компаний», — говорится в официальном заявлении «Сафмара».

Финансовая группа пообещала найти заказчиков этого черного пиара и представить их имена общественности. «Сапфар» также ждет извинений, сообщает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что основатель «Сафмара» Михаил Гуцериев якобы сбежал из России, опасаясь уголовного преследования. Данная информация появилась вскоре после ареста бывшего министра «Открытой России» Михаила Абызова, который подозревается в многомиллиардных хищениях и выводе средств за рубеж, передает «Царьград».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя уголовное дело Абызова, заявил, что этим должны заниматься правоохранительные органы, а другие ветви власти в эти вопросы «не должны никак соваться». Абызова подозревают в хищении четырех миллиардов рублей у предприятий «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети». В отношении Абызова расследуют дело о мошенничестве, организации и участии в преступном сообществе.