В России продлили заморозку цен на бензин | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Пассажиры сгорели в автобусе 20 человек погибли и около десяти пострадали при возгорании двухэтажного автобуса в Перу. Как сообщают местные СМИ, огонь вспыхнул в его задней части. В тот момент он стоял на автовокзале. Пассажиры, которые находились на верхнем этаже, оказались в ловушке и не смогли выбраться. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность электропроводки машины.

Стипендия имени Филевой Стипендия имени Наталии Филевой может появиться в Новосибирском государственном техническом университете. Об ее учреждении заявили представители ассоциация выпускников вуза. Поощрения будут получать студенты факультета летательных аппаратов. Дело в том, что совладелец S7 Наталия Филева, которая погибла в авиакатастрофе, родом из Новосибирска. Она окончила областные электротехнический институт и институт народного хозяйства. В течение нескольких лет Наталия поддерживала ассоциацию выпускников вуза. Напомним, бизнес-джет, в котором находилась Филева со своим отцом, разбился в Германии 31 марта. Авиакатастрофа, по версии специалистов, могла произойти из-за технических неполадок или из-за потери контроля пилотом.

Цены на бензин заморожены В России продлили заморозку цен на бензин. Его стоимость будет стабильна до июля 2019 года. Именно на такой срок правительство России подписало соглашение с нефтяными компаниями. Что касается автомобилистов, то эти договоренности означают, что розничные цены на топливо могут колебаться в пределах инфляции. А уже с июля в стране заработает новый механизм, который обеспечит внутренний рынок топливом. Напомню, год назад в России резко повысились цены на бензин и дизель. Это стало шоком для всех автомобилистов. Однако правительству удалось стабилизировать ситуацию путем снижения акцизов и заморозки цен до апреля этого года.