В России продлили заморозку цен на бензин | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Пассажиры сгорели в автобусе
20 человек погибли и около десяти пострадали при возгорании двухэтажного автобуса в Перу. Как сообщают местные СМИ, огонь вспыхнул в его задней части. В тот момент он стоял на автовокзале. Пассажиры, которые находились на верхнем этаже, оказались в ловушке и не смогли выбраться. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность электропроводки машины.
Стипендия имени Филевой
Стипендия имени Наталии Филевой может появиться в Новосибирском государственном техническом университете. Об ее учреждении заявили представители ассоциация выпускников вуза. Поощрения будут получать студенты факультета летательных аппаратов. Дело в том, что совладелец S7 Наталия Филева, которая погибла в авиакатастрофе, родом из Новосибирска. Она окончила областные электротехнический институт и институт народного хозяйства. В течение нескольких лет Наталия поддерживала ассоциацию выпускников вуза. Напомним, бизнес-джет, в котором находилась Филева со своим отцом, разбился в Германии 31 марта. Авиакатастрофа, по версии специалистов, могла произойти из-за технических неполадок или из-за потери контроля пилотом.
Цены на бензин заморожены
В России продлили заморозку цен на бензин. Его стоимость будет стабильна до июля 2019 года. Именно на такой срок правительство России подписало соглашение с нефтяными компаниями. Что касается автомобилистов, то эти договоренности означают, что розничные цены на топливо могут колебаться в пределах инфляции. А уже с июля в стране заработает новый механизм, который обеспечит внутренний рынок топливом. Напомню, год назад в России резко повысились цены на бензин и дизель. Это стало шоком для всех автомобилистов. Однако правительству удалось стабилизировать ситуацию путем снижения акцизов и заморозки цен до апреля этого года.
«Роскосмос» отказался от «Ангары»
«Роскосмос» отказался от строительства ракеты «Ангара-А3». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин объяснил причину.
«Ангара-А3» — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики закладываются в ракету «Союз-5», — заявил Рогозин.
Глава корпорации отметил, что не нужно дублировать работу. Добавим, «Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В линейке есть легкие, средние, тяжелые, а также носители повышенной грузоподъемности. Напомним, стартовый комплекс для ракет построили в Плесецке в 2014 году. С этого времени было осуществлено несколько испытательных пусков.