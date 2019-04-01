Военный эксперт рассказал, как Россия готовится к провокациям НАТО

Масштабные учения, начавшиеся на юге России, необходимы для того, чтобы подготовить Москву к адекватному ответу в случае провокаций НАТО в Черном море, уверен военный эксперт, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, подразделения двух российских общевойсковых армий и соединения береговой обороны Черноморского флота подняты по тревоге в рамках маневров. Учения проходят сразу в Крыму, Дагестане, Северной Осетии и Ростовской области.

«Одновременно в четырех регионах юга России объявлена учебная тревога в мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий и в соединении береговой обороны Черноморского флота в рамках проверки боеготовности и участия в двухсторонних батальонных тактических учениях», — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что в течение новой недели более 6 тысяч военнослужащих будут отрабатывать отражение нападения мотопехоты противника. Для маневров привлекли порядка 1,2 тыс. единиц военной техники, при помощи автомобильных тралов на полигоны доставили танки и гусеничные самоходные артиллерийские установки.

Военный эксперт Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей объяснил важность проведения тактических учений на южных российских территориях. По его словам, Североатлантический альянс всеми силами пытается спровоцировать напряженность на Черноморском побережье.

Эксперт обратил внимание, что корабли Альянса все чаще стали заходить в порты на Черном море.

«НАТО в последнее время нагнетает обстановку в Черном море, в данный момент проводят учения Североатлантического альянса и их партнеров — Грузии, Украины, Молдавии, — отметил Баранец. — Военно-политическое руководство РФ приняло решение провести маневры в неспокойном районе, где возможны провокации со стороны Запада. В масштабных учениях принимают участие подразделения двух армий с применением различных видов вооружения и боевой техники: и корабли, и мотострелковые войска, и комплексы ПВО».

Собеседник ФАН подчеркнул, что российская армия не намерена обострять ситуацию на приграничных территориях, однако она должна находиться в высшей степени боеготовности, если Запад хочет спровоцировать напряженность.

«Мы будем отвечать на угрозу по законам тактики и стратегии. Учения как раз предназначены для того, чтобы наша военная машина на случай реальных военных действий оказалась хорошо разогрета и была готова к любым вариантам развития событий», — добавил он.

Военный эксперт напомнил, что Киев усилил группировку войск на границе с Россией, что также представляет потенциальную угрозу.

«Украинские генералы лишь нагнетают обстановку, заявляя о том, что Москва якобы готовится к агрессии. Это большое лицемерие. РФ проводит масштабные маневры, чтобы быть готовой к адекватному ответу на случай провокаций — как со стороны НАТО, так и их партнеров», — подытожил он.

Кроме того, начались учения войск ПВО по защите Черноморского побережья. Маневры проходят в Краснодарском крае с участием свыше 1,5 тыс. военнослужащих и задействованием более 100 единиц спецтехники, среди которых зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», ракеты «Бук М2» и «Оса».

Ранее в Совете Федерации прокомментировали появление новых кораблей НАТО в порту Одессы. Сенатор Франц Клинцевич заметил, что РФ сможет защитить собственные морские и сухопутные границы.