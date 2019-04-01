Американцев потрясла любовь россиян к гематогену

Нью-Йорк, 1 апреля. Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.

В своем материале под названием «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» Хей рассказал читателям о том, что гематоген во времена Советского Союза был своеобразной заменой привычным конфетам и шоколаду. Однако, отметил журналист, мало кто знал, из чего на самом деле сделано лакомство.

Репортер в качестве экспертов в своем расследовании привлек двух ученых — Марию Пироговскую и Анастасию Лахтикову. Они поделились воспоминаниями о том, что в детстве родители нередко покупали им гематоген, который считался полезной биодобавкой.

Информация о том, что продукт создан из натуральной крови и, несмотря на это, по-прежнему любим россиянами, потрясла американцев и Хея в частности. Однако его страхи о «кровавых батончиках» поспешил развенчать гематолог Томас ДеЛугери. Специалист подтвердил пользу гематогена для здоровья, обратив внимание на то, что лакомство содержит порядка 10 миллиграммов железа, дозу, рекомендованную для детей.

В частности, в советское время гематогенные батончики производили так, чтобы в каждом содержалось не менее 5% коровьей крови.

«Лучше усваивается, чем железо в таблетках», — добавил специалист.

Ранее стало известно о том, что московские ученые разработали хирургический «клей», созданный из собственной плазмы крови пациента для остановки кровотечений, лечения ран и ожогов.

Как объяснили медики, при операции используется от одного до 20 миллилитров средства. По словам специалистов, «клей» наносится на рану после операции. Он плотно прилегает к тканям и покрывает их пленкой. Вещество рассасывается за 2–8 недель, а пациенту не приходится вновь посещать больницу.