Более 500 детей приняли участие в конкурсе талантов в сирийской Эс-Сувейде

Дамаск, 3 апреля. Впервые со времен начала сирийского военного кризиса в провинции Эс-Сувейда прошли соревнования для детей. В конкурсах, направленных на выявление различных видов талантов, приняли участие более 500 детей. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы с помощью детей Сирии боремся с культурой разрушения и убийства. И мы будем продолжать проводить различные соревнования, конкурсы и культурные мероприятия. Мы всегда будем светским государством, и всегда будем за гражданское согласия во всех смыслах слова», — заявил один из организаторов мероприятия в интервью ФАН.

Стоит отметить, что это далеко не первое подобное мероприятие на территории освобожденных от террористов сирийских провинций. Совсем недавно несколько десятков детских команд из Сирии и Ливана приняли участие в пятом Национальном турнире по робототехнике, организованном Управлением по мастерству и творчеству в сотрудничестве с Высшим институтом прикладных наук и технологий и Ливанской ассоциацией образования роботов «Калимат».

В соревнование вошли пять лабиринтов, рассчитанных на детей в возрасте от 6 до 8 лет, гонки роботов для подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а также конкурс по робототехнике для молодежи в возрасте от 16 до 18 лет и выставка университетских проектов для студентов университетов в возрасте от 19 до 25 лет.

Этот турнир нацелен на то, чтобы помочь всем сирийским и ливанским студентам, которые проявляют большой интерес к науке и технологиям. У каждого из них теперь появился шанс показать свои возможности и способности. Каждый из участников конкурса смог не только поиграть с роботами, но и создать своего собственного, показав тем самым уровень своих талантов и способностей.