Российские синоптики предупредили о динамичной погоде в апреле

Москва, 1 апреля. Этот месяц будет теплым в большей части России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, очень теплая погода в апреле ожидается на севере азиатской территории — особенно на Ямале, Таймыре, севере Урала, севере Красноярского края.

Вильфанд указал на то, что в большинстве регионов азиатской части России температура воздуха будет немного выше нормы, но на Сахалине напротив — ниже нормы.

В Москве и Подмосковье средняя температура воздуха ожидается около и выше нормы — почти 5 градусов выше ноля.

Он также добавил, что устойчивые 13-15 градусов тепла традиционно наступают лишь во второй половине месяца, поэтому эксперт назвал апрель наиболее «динамичным» месяцем.

Синоптик также обратил внимание на то, что в начале текущего месяца температура воздуха в ночное время суток может опускаться ниже нуля. В связи с этим, резюмировал он, прятать теплую одежду рано.