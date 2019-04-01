Лукашенко заявил, что Белоруссия делает все для мира на Украине

Минск, 1 апреля. Белоруссия прилагает максимум усилий для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом в понедельник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со спецпредставителем ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартином Сайдиком.

«Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине​​​. Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать», — отметил он.

Напомним, что столица Белоруссии Минск уже несколько лет является главной площадкой по запуску мирного процесса на Украине. Ранее Лукашено призвал Киев сделать первый шаг по прекращению войны в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины тянется с 2014 года. В том же году был принят первый минский протокол, предусматривающий прекращение огня, а в 2015 году — второй. Новый документ поэтапно расписывал шаги, которые должны принять стороны, чтобы положить конец кровопролитию. Несмотря на это, ни один пункт из «Минска-2» за четыре года так и не был выполнен.

Украина обвиняет Россию во вмешательстве в этот внутренний конфликт, однако Москва все обвинения отрицает. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не оккупирует украинские территории. Украина сама отвергла эти земли, отказавшись выполнять минские соглашения.