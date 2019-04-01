Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

По данным пресс-службы президента России, у российского лидера состоялся телефонный разговор с израильским премьер-министром. Отмечается, что инициатором разговора был Тель-Авив.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил растущую роль Лиги арабских государств (ЛАГ) как механизма многостороннего диалога и взаимодействия на Ближнем Востоке.