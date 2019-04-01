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Происшествия

В ФРГ сообщили, когда завершат расследование крушения самолета Epic-LT

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В ФРГ сообщили, когда завершат расследование крушения самолета Epic-LT

Берлин, 1 апреля. Промежуточный доклад о причинах падения частного самолета Epic-LT в Германии будет готов в течение двух месяцев, заявил представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий ФРГ.

В Германии указали сроки расследования причин падения самолета, на борту которого находились россияне. Предварительный доклад будет представлен в течение полтора-два месяца. 

«Лишь после этого начнется работа по подготовке окончательного доклада», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, накануне самолет марки Epic, следующий из Канна, потерпел крушение при посадке в аэропорту «Эгельсбах». В результате трагедии погибла находившаяся на борту председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева. Как передает Infox, в Германию она приехала со своим отцом, чтобы пройти курс лечения. Также жертвой крушения стал пилот авиакомпании «Глобус» Андрей Дикун.

В ФРГ сообщили, когда завершат расследование крушения самолета Epic-LT

Как пишет Национальная служба новостей, сообщений о неполадках на борту во время полета не поступало. После удара самолет полностью сгорел. В полиции Германии констатировали, что идентификация тел в полном объеме будет проведена в течение недели.

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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