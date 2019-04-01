Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога, академика РАН Валентина Покровского. Об этом говорится в телеграмме, которую глава государства направил в адрес исследователя. Поздравление президента озвучил ведущий Всероссийского конгресса по инфекционным болезням.

Путин отметил, что наградой за востребованный труд служит искренняя благодарность пациентов и достижения талантливых учеников. Президент пожелал юбиляру всего самого доброго, доброго здоровья и благополучия.

Кроме Путина, поздравление в адрес Покровского направила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что ученый ведет многогранную научную деятельность и обладает «феноменальной способностью предвидеть вопросы практического здравоохранения».

Она указала на его уникальные качества организатора и руководителя. Голикова подчеркнула, что работа Покровского позволила сохранить тысячи жизней и предотвратить распространение эпидемических вспышек как в России, так и в других государствах.