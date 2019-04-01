Суд рассмотрит 8 апреля жалобу на домашний арест Ишаева

Москва, 1 апреля. Московский городской суд рассмотрит на следующей неделе апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в мошенническом хищении средств компании «Роснефть», сообщили в Басманном суде столицы.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда, суд рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест Ишаева 8 апреля в 15.30 по московскому времени.

Напомним, Ишаева — бывшего вице-президента «Роснефти» — задержали в Москве в минувший четверг. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин был проинформирован о задержании бывшего чиновника.

По решению суда Ишаев будет находиться под домашним арестом до 27 мая. Ему запрещено пользоваться Интернетом и мобильным телефоном.