Эксперт рассказал, как танк Т-90С отражает сущность русского солдата

В танк Т-90С заложены конструкторские решения, отражающие сущность русского солдата: неприхотливость, мужественность и готовность выполнить свой долг. Так, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал материал иранских аналитиков Khorasan, заявивших о привлекательной цене и высокой боевой мощи русских танков.

Ранее иранские специалисты сообщили, что Т-90С получил прозвище «летающий танк» из-за легкого веса и малого силуэта. Кроме того, отличные технические параметры делают танк очень маневренным на поле боя и при этом надежной боевой машиной.

Еще одной полезной особенностью российских танков стало наличие артиллерийского снаряжения, позволяющего вести бой как в стационарном положении, так и в движении. Танк может выполнять боевую задачу в любое время суток. Также иранские журналисты отмечают, Т-90С способен вести радиоэлектронную борьбу.

«Это чудо российской военной техники отличает низкая стоимость по сравнению с подобной техникой, произведенной в других странах», — говорят аналитики Khorasan.

Комментируя заявления иранских специалистов, российский военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что русские танки обходятся покупателям из других стран дешевле западных аналогов просто потому, что в Российской Федерации себестоимость производства военной продукции ниже.

«Но при этом низкая цена множится на абсолютно передовые конструкторские решения и то, что в принципе наша оборонка всегда была локомотивом движения вперед всей промышленности. Поэтому наиболее интересные, важные и продвинутые решения всегда появлялись сначала в оборонке, а потом попадали в гражданскую жизнь. Вот эта уникальность нашего ОПК создает уникальную цену на итоговую продукцию. С одной стороны, это ничем не уступает западным аналогам, а по цене ниже, потому что у нас цена производства ниже», — пояснил эксперт.

По словам собеседника ФАН, российских союзников и партнеров, закупающих военную технику, всегда привлекала не только цена, но и самые передовые технологии танкостроения. Так повелось еще со Второй мировой войны и знаменитого Т-34.

«У нас танкостроение было одной из самых развитых отраслей промышленности. Что Советский Союз, что современная Россия удерживали пальму первенства в танкостроении. Хотя это актуально для многих сегментов военной промышленности. Как бы ни было тяжело, наша оборонка всегда удивительным образом выживает и не перестает удивлять весь мир», — продолжил военный аналитик.

Говоря конкретно про Т-90С, Коновалов утверждает, что российский танк «действительно легче M1 Abrams, легче Leclerc, легче Leopard и многих других машин». При этом одной из самых важных особенностей машины является ее малый силуэт.

«В танк Т-90С заложены конструкторские решения, отражающие сущность русского солдата: неприхотливость, мужественность и готовность выполнить свой долг. Думаю, это связано с нашей общей русской психологией. Т-90 — как калашников, это такой бренд, который никогда ни у кого не вызовет сомнений. Если ты говоришь [про] Т-90 в любой точке мира, то тебе ответят: «Ааа, русский Т-90». И это многого стоит», — заключил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее назвал американский танк Abrams лучшим транспортным средством, которое превосходит российские и китайские аналоги. Однако эксперты быстро объяснили ему, почему американская техника не сможет превзойти российскую «Армату».