Тринадцать компаний изменили цены на автомобили на российском рынке

Москва, 1 апреля. Тринадцать компаний изменили цены на легковые автомобили на российском рынке в марте текущего года. Об этом сообщает «Инфореактор».

По словам специалистов, некоторые модели подорожали на 460 тыс. рублей. Однако параллельно некоторые марки транспортных средств подешевели на 70-150 тыс. рублей.

Отмечается, что седан Geely Emgrand 7 в двух комплектациях подешевел на 70 тыс. рублей. Кроме того, китайский концерн добавил две новые комплектации с другой моторной гаммой.

Так, полноприводный пикап Isuzu D-Max стал доступнее на 150 тыс. рублей, его начальная версия Terra сегодня стоит 1,885 млн рублей.

По данным портала, другие 11 компаний приняли решение поднять цены на свои автомобили. Четыре модели KIA — хэтчбеки Picanto и Ceed, кроссовер Sorento и универсал Ceed SW — в марте подорожали на 5-20 тыс. рублей.

Что касается седанов премиум-класса Genesis G70 и G90, то их цена увеличилась на 20-115 тыс. рублей. Однако самый высокий взлет цен был зафиксирован у немецкого гиганта BMW. Так, с 1 апреля 16 моделей компании подорожали на 20-460 тыс. рублей.