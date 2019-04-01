В России предложили разрешить тратить маткапитал на частные детсады

Москва, 1 апреля. Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на частные детские сады. С таким предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В своем обращении уполномоченный напомнил, что по существующему порядку, маткапитал можно использовать для оплаты негосударственных садиков, организованных юридическими лицами. Но, по его мнению, это несправедливо по отношению к предпринимателям различных организационных форм. А ведь они, как подчеркнул Титов, работают в идентичных обстоятельствах, пишет «Российская газета». Титов также обратил внимание, что эта несправедливость «порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры».

20 марта стало известно, что программу маткапитала могут продлить после 2021 года. Подготовкой такого предложения занимается министерство труда РФ. В аппарате Татьяны Голиковой не исключали, что программа маткапитала будет продлена «с высокой долей вероятности». 21 марта в Госдуме поддержали законодательную инициативу Минтруда, чтобы разрешить использовать маткапитал для строительства дачных домов.

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, что пока законопроект к ним на рассмотрение не поступал, но если документ будет внесен, то в комитете проголосуют «за».