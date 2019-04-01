Более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Москва, 1 апреля. Более тысячи беженцев вернулись в свои дома в Сирийскую Арабскую Республику из-за рубежа за прошедшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По имеющимся данным, за минувший день на территорию САР возвратились 1079 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 311 сирийцев, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 768 беженцев.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри государства вернулись 99 мирных граждан.

Согласно информации центра приема беженцев, инженерные подразделения армии Сирии за прошедшие сутки разминировали 2,4 гектара территории. Кроме того, саперы обнаружили и уничтожили 23 взрывоопасных предмета.

Ранее сирийские беженцы из «Эр-Рукбана» рассказали о страшных условиях в лагере.