Песков прокомментировал проект санкций США против РФ

Москва, 1 апреля. Склонность США к санкциям и рестрикциям в международных делах видна невооруженным взглядом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект американских политиков об ограничительных мерах против Москвы.

«Пока сказать нечего, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет. Но в целом склонность к каким-то ограничительным мерам и рестрикциям в международных делах Вашингтона, конечно, видна невооруженным глазом», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона и его партнеров по НАТО ввести новую серию ограничительных мер против РФ. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, очень печально, что американские дипломаты не умеют использовать другой инструментарий, кроме как ультиматумы и санкции. Заместитель председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Вашингтон, помимо ультиматумов и санкций, «еще подкупом прекрасно владеет».