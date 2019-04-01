Зачем США отработали быстрое развертывание в Израиле комплекса THAAD

Соединенные Штаты используют Израиль в качестве тарана на Ближнем Востоке, об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог Максим Жаров.

Усиление Израиля

Войска Соединенных Штатов завершили учения, в ходе которых было опробовано быстрое развертывание на территории Израиля американских систем противоракетной обороны THAAD, а также их взаимодействие с местными силами. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Один из самых современных противоракетных комплексов на вооружении США находился в Израиле почти месяц. Он отрабатывал различные военные сценарии.

«Вчера, 31 марта 2019 года, Европейское командование США (EUCOM) завершило первое в истории быстрое развертывание системы противоракетной обороны THAAD в Израиле», — говорится в тексте сообщения.

В ходе военных учений в Израиле были размещены свыше 250 военнослужащих США.

Командующий противовоздушной обороной Израиля Ран Кохав заявил, что THAAD был интегрирован в противоракетную оборону страны в качестве эквивалента собственной системы «Хец» («Стрела»), которая способна в наиболее совершенных модификациях перехватывать цели за пределами земной атмосферы.

Таран США

Политолог Максим Жаров отметил, что Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие в Израиле, который они используют как таран на Ближнем Востоке.

«Израиль обычно объясняет свои агрессивные акты против соседних стран различного рода ракетной угрозой, чаще всего со стороны Палестины. Поэтому израильскую ПРО усиливают американскими комплексами THAAD. Кроме того, 6 апреля в Израиле состоятся выборы, и развертывание комплексов THAAD выглядит как предвыборный ход действующего премьера Беньямина Нетаньяху», — пояснил Максим Жаров.

Политолог Юрий Якорь заметил, что Израиль является одним из важнейших, если не важнейшим союзником США в мире. В случае какого-либо конфликта в Иране именно Израиль станет главной американской базой.

«Собственно, признание президентом США Дональдом Трампом Голанских высот как территории Израиля тому доказательство. Как ни странно, для России это скорее плюс. Для нас Израиль все же значительно более важный партнер, чем Палестинская автономия или Иордания, да и возникновение еще одного оружия сдерживания большой войны в том регионе (учитывая воинственные заявления иранцев) — это всегда хорошо», — заключил эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что танки армии Израиля атаковали несколько постов бойцов палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.