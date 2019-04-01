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Песков прокомментировал итоги первого тура выборов на Украине

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Песков прокомментировал итоги первого тура выборов на Украине

Москва, 1 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложения ряда депутатов Госдумы не признавать результаты выборов на Украине.

Законопроект об этом был внесен в нижнюю палату российского парламента накануне депутатами ЛДПР. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил сегодня, что документ уже рассмотрен и одобрен к принятию. Он напомнил, что в первом туре не смогли проголосовать жители юго-восточных областей Украины, Донбасса и те граждане Украины, которые живут в России. А это, как подчеркнул Калашников, примерно треть от всех проголосовавших.

Песков заметил что в Кремле «какой-то позиции в данном случае нет».

«Это позиция депутатов. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что по Конституции все-таки основы внешней политики страны определяются главой государства», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что выборы на Украине не закончились, и предстоит второй тур.

«Поэтому пока давать какие-то официальные заключения рано. Нужно подождать», — призвал он.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что в первом туре выборов лидирует шоумен Владимир Зеленский, Песков вновь напомнил о втором туре выборов.

«Еще раз повторяю. Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не выявился победитель выборов, говорить считаем преждевременно», — резюмировал Песков.

Автор: Юрй Котенок
Источник: Федеральное агентство новостей
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