Москва, 1 апреля. Россия не оккупирует украинские территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который потребовал от РФ «освободить территории», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия не оккупирует никакие украинские территории, об этом не может быть и речи. В данном случае непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной: то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — отметил он, подразумевая несоблюдение Киевом минских соглашений.

Что касается Крыма, то эта тема, по словам официального представителя Кремля, вообще не подлежит обсуждению.

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории», — подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос территориальной принадлежности крымского полуострова был закрыт раз и навсегда после референдума 2014 года.

Песков подчеркнул, что используемые на Украине термины «оккупация» и «аннексия» неприемлемы ни де-юре, ни де-факто, поскольку воссоединение этого региона с Россией произошло в полном соответствии с украинским и международным законодательством.

Отметим, что в самом Крыму критически относятся к украинскому периоду управления полуостровом. Так, например, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил ранее о создании рабочей группы, которая должна подсчитать убытки, понесенные регионом за 23 года украинской власти.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, обратил внимание, что санкции ЕС против крымчан фактически являются наказанием местного населения за решение присоединиться к России, а значит — признанием крымского референдума.