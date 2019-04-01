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Кремль следит за заявлениями кандидатов в президенты Украины о России

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Кремль следит за заявлениями кандидатов в президенты Украины о России

Москва, 1 апреля. Кремль внимательно следит за заявлениями кандидатов в президенты Украины, особенно за теми, которые касаются отношений с Россией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чиновник, отвечая на вопрос, будет ли Кремль поздравлять кого-то из участников президентских выборов на Украине с выходом во второй тур, заявил, что «поздравлять было бы неправильно», поскольку победитель не определен, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Мы внимательно следим за заявлениями кандидатов, особенно в той части, которая касается отношений с Россией. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы победила не партия войны, а партия мира, чтобы можно было поэтапно решать все вопросы, в том числе такой сложный вопрос, как урегулирование в Донбассе», — отметил представитель Кремля.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Ранее ЦИК Украины сообщила, что в стране пройдет второй тур президентских выборов. По итогам обработки 70% бюллетеней стало ясно, что ни один из кандидатов не наберет необходимых для победы в первом туре 50% голосов.

Автор: Алексей Полубота
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