Рогозин объяснил, почему Роскосмос не будет создавать среднюю модификацию «Ангары»

Москва, 1 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что компания отказалась от планов по созданию средней модификации ракеты «Ангара» — «Ангара-А3».

По его словам, аналогом «Ангары-А3» является ракета «Союз-5», возможностей которой вполне хватает для того, чтобы удовлетворить запросы российской космической промышленности.

«Ангара-А3» — это ракета среднего класса, грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту, те же самые характеристики, которые закладываются в ракету «Союз-5». Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой «Ангаре», — отметил Рогозин.

Напомним, что «Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входит четыре типа ракет: от легких до повышенной грузоподъемности. Первый пуск был осуществлен с космодрома «Плесецк» в 2014 году. Второй запланирован на декабрь 2019 года.

Ранее глава корпорации SpaceX Илон Маск отметил высокий потенциал российской ракеты-носителя. По его словам, «Ангара» имеет лучший двигатель из имеющихся на рынке, а разрабатываемый вариант ракеты, предназначенный для многократного использования, «будет великолепен».

В начале марта министерство обороны РФ заключило контракт с Центром Хруничева на пуски тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5» с космодрома «Восточный». Запуски «Ангары» с военными спутниками, согласно документу, будут осуществляться до 2025 года. Контракт предусматривает также изготовление ракет-носителей этого же класса для запуска с космодрома «Плесецк» в период до 2022 года.