Благотворительные организации в Хомсе продолжают помогать людям с особыми потребностями

Дамаск, 3 апреля. В рамках реализации правительственного проекта по поддержке людей с особыми потребностями Ассоциация по обеспечению благосостояния инвалидов вновь открыла свою штаб-квартиру в районе Аль-Ваер Хомса. Это произошло впервые после освобождения региона от терроризма и после завершения ремонтных работ в штаб-квартире по удалению ущерба, нанесенного помещению террористами.

На открытии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На повторном открытии штаб-квартиры присутствовал губернатор Хомса. В рамках торжественного мероприятия прошел ряд развлекательных конкурсов и концертов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«После освобождения района Аль-Ваер от боевиков, мы начали работу по восстановлению этой организации ради людей с ограниченными возможностями. Мы полны надежд на то, что мы сможем восстановить все, что разрушилось из-за этой войны», — заявил один из представителей организации в комментарии ФАН.

Фатма Аджам Огли, председатель совета директоров Ассоциации по уходу за инвалидами и людьми с особыми потребностями, подтвердила, что ассоциация продолжает поддерживать сирийских инвалидов.

Она добавила, что ассоциация работает над дополнительными проектами, чтобы обеспечить рабочие места для людей с ограниченными возможностями и их семей. Люди с особыми потребностями могут преодолеть все жизненные трудности, если предоставить им поддержку и внимание, подчеркнула Фатма.

Это далеко не первое мероприятие за последнее время, направленное на помощь людям с ограниченными возможностями, проживающими на территории сирийской республики.

Ранее сообщалось, что благотворительный обед для более чем 150 детей, осиротевших или ставших инвалидами во время военного конфликта, прошел в центре социального обеспечения в Эс-Сувейде по инициативе представителей Торговой палаты провинции. Мероприятие проходило в рамках программы по моральной и психологической поддержке детей в условиях кризиса и войны.